Атака на нацгвардейцев прервала безопасный период, заявил Трамп

Накануне инцидента Трамп говорил, что в Вашингтоне полгода не было убийств после его действий по профилактике преступности, в том числе после размещения нацгвардии. Столичное управление полиции сообщило РИА Новости, что статистика не такая безоблачная: на прошлой неделе в Вашингтоне было совершено два убийства.