Атака на нацгвардейцев прервала безопасный период, заявил Трамп
Атака на бойцов нацгвардии вблизи Белого дома 26 ноября прервала безопасный период жизни в американской столице, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.11.2025
Трамп: атака на нацгвардейцев в Вашингтоне прервала безопасный период жизни
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Атака на бойцов нацгвардии вблизи Белого дома 26 ноября прервала безопасный период жизни в американской столице, заявил президент США Дональд Трамп.
"До вчерашнего дня у нас буквально не было инцидентов долгие месяцы. Это было самое безопасное место из тех, что можно представить", - сказал Трамп
в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Президент США
заявил, что атаковавший нацгвардейцев является жестоким монстром, а его действия - террористической атакой.
Накануне инцидента Трамп говорил, что в Вашингтоне полгода не было убийств после его действий по профилактике преступности, в том числе после размещения нацгвардии. Столичное управление полиции сообщило РИА Новости, что статистика не такая безоблачная: на прошлой неделе в Вашингтоне было совершено два убийства.
Стрельба произошла в среду, 26 ноября, в нескольких сотнях метров от Белого дома. Трамп назвал случившееся актом террора. Нацгвардейцы были вооружены и при исполнении. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме.
Подозреваемому 29 лет, он прибыл из Афганистана
в 2021 году после вывода американских сил из республики. Предыдущую администрацию во главе с Джо Байденом
критикуют за недостаточную проверку беженцев. В результате нападения мужчины с револьвером тяжелые ранения получили 20-летняя девушка-нацгвардеец и 24-летний боец-мужчина, сообщили правоохранители. Позже Трамп сообщил, что девушка скончалась, врачи борются за жизнь ее коллеги.
Правоохранители проверяют связи злоумышленника с иностранцами и в США.