Трамп пообещал сократить госдолг США
Трамп пообещал сократить госдолг США
Большая часть поступающих в США от пошлин средств пойдет на погашение госдолга, пообещал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.11.2025
Трамп: большая часть поступающих в США от пошлин средств пойдет на госдолг