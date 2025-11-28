https://ria.ru/20251128/tramp-2058227999.html
Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США
Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что при сохранении нынешних доходов от пошлин страна может отказаться от подоходного налога. РИА Новости, 28.11.2025
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США
Трамп: США могут отказаться от подоходного налога после введения пошлин