Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США - РИА Новости, 28.11.2025
03:08 28.11.2025
Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США
Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что при сохранении нынешних доходов от пошлин страна может отказаться от подоходного налога. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
2025
Новости
Трамп допустил полную ликвидацию подоходного налога в США

Трамп: США могут отказаться от подоходного налога после введения пошлин

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что при сохранении нынешних доходов от пошлин страна может отказаться от подоходного налога.
"Пошлины - одна из самых больших экономических вещей. Никогда такого не происходило. Никто никогда такого не видел. В течение следующих пары лет мы значительно или, может быть, полностью. Мы будем сокращать подоходный налог. Это может быть почти полным сокращением", - сказал Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.
По словам Трампа, казну обеспечат пошлины, которые приносят "огромные деньги".
Президент США находится во Флориде до воскресенья, сообщал ранее Белый дом.
