Трамп счел атаку против Ирана безукоризненной - РИА Новости, 28.11.2025
03:06 28.11.2025
Трамп счел атаку против Ирана безукоризненной
Трамп счел атаку против Ирана безукоризненной - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп счел атаку против Ирана безукоризненной
Президент США Дональд Трамп считает, что атака Штатов против ядерных объектов Ирана прошла безукоризненно.
Трамп счел атаку против Ирана безукоризненной

Трамп назвал безукоризненной атаку США на ядерные объекты Ирана

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что атака Штатов против ядерных объектов Ирана прошла безукоризненно.
"Это была безукоризненная миссия", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
