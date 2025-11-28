Трамп счел атаку против Ирана безукоризненной

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что атака Штатов против ядерных объектов Ирана прошла безукоризненно.
"Это была безукоризненная миссия", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Иран все еще нацелен на заключение сделки с США, заявил Трамп
19 ноября, 22:14
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Трамп пригрозил повторить атаку на Иран
25 июня, 17:14