Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу - РИА Новости, 28.11.2025
02:52 28.11.2025
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас имеют самую защищенную границу за всю свою историю.
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу

Трамп уверен, что США имеют самую защищенную границу за всю историю страны

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас имеют самую защищенную границу за всю свою историю.
"И с вашей помощью у нас сейчас самая защищенная граница в истории Америки", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: число нелегальных пересечений границы Мексики и США упало
7 октября, 07:54
 
