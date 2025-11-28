https://ria.ru/20251128/tramp-2058226672.html
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сейчас имеют самую защищенную границу за всю свою историю. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:52:00+03:00
2025-11-28T02:52:00+03:00
2025-11-28T02:52:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg
https://ria.ru/20251007/granitsa-2046759273.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_213:0:4601:3291_1920x0_80_0_0_ceff580c03f2fa0e997aaaadbd015602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США сейчас имеют самую защищенную границу
Трамп уверен, что США имеют самую защищенную границу за всю историю страны