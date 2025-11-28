Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности
02:49 28.11.2025 (обновлено: 03:02 28.11.2025)
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности
Главным приоритетом США в вопросах нацбезопасности является полный контроль над мигрантами, которые попали в страну, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 28.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности

Трамп назвал контроль над мигрантами главным приоритетом США

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Главным приоритетом США в вопросах нацбезопасности является полный контроль над мигрантами, которые попали в страну, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Это злодеяние (атака на нацгвардейцев в Вашингтоне – ред.) напоминает нам о том, что у нас нет более важного приоритета в области национальной безопасности, чем обеспечение полного контроля над людьми, которые въезжают в нашу страну и остаются в ней", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп назвал нелегалов угрозой для США после стрельбы в Вашингтоне
Вчера, 05:35
 
В мире, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
