https://ria.ru/20251128/tramp-2058226372.html
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности
Главным приоритетом США в вопросах нацбезопасности является полный контроль над мигрантами, которые попали в страну, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:49:00+03:00
2025-11-28T02:49:00+03:00
2025-11-28T03:02:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251127/ugroza-2057889468.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности
Трамп назвал контроль над мигрантами главным приоритетом США