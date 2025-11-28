https://ria.ru/20251128/tramp-2058226216.html
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй служащий нацгвардии, пострадавший при стрельбе в Вашингтоне, продолжает бороться за жизнь. РИА Новости, 28.11.2025
