Трамп рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 28.11.2025
02:47 28.11.2025
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Вашингтоне
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 28.11.2025
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй служащий нацгвардии, пострадавший при стрельбе в Вашингтоне, продолжает бороться за жизнь. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
сша
афганистан
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал о состоянии пострадавшего при стрельбе в Вашингтоне

Трамп: второй раненный при стрельбе в Вашингтоне продолжает бороться за жизнь

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй служащий нацгвардии, пострадавший при стрельбе в Вашингтоне, продолжает бороться за жизнь.
"Другой молодой человек борется за свою жизнь. Его состояние очень тяжёлое. Он борется за жизнь", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
Вчера, 05:44
Нападение произошло в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии.
Подозреваемому в нападении 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских войск из республики.
Сара Бекстром - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии
02:41
 
В миреСШААфганистанДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
