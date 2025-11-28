https://ria.ru/20251128/tbilisi-2058492404.html
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС - РИА Новости, 28.11.2025
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС
Шествие представителей грузинской оппозиции и представителей НПО проходит в пятницу по центральным проспектам Тбилиси в годовщину решения грузинских властей о... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:10:00+03:00
2025-11-28T20:10:00+03:00
2025-11-28T20:10:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058490806_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_f8574e61d30218f6b796263aadfa6a53.jpg
https://ria.ru/20251128/tbilisi-2058224516.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058490806_68:0:680:459_1920x0_80_0_0_4045feb5b216b491c2485d8f896c61eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС
В Тбилиси шествие оппозиции проходит в годовщину приостановки переговоров с ЕС