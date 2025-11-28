Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС
20:10 28.11.2025
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС - РИА Новости, 28.11.2025
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС
Шествие представителей грузинской оппозиции и представителей НПО проходит в пятницу по центральным проспектам Тбилиси в годовщину решения грузинских властей о... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:10:00+03:00
2025-11-28T20:10:00+03:00
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Тбилиси проходит шествие в годовщину приостановки переговоров с ЕС

В Тбилиси шествие оппозиции проходит в годовщину приостановки переговоров с ЕС

© Sputnik Грузия/TelegramШествие представителей грузинской оппозиции и представителей НПО в Тбилиси
Шествие представителей грузинской оппозиции и представителей НПО в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Sputnik Грузия/Telegram
Шествие представителей грузинской оппозиции и представителей НПО в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Шествие представителей грузинской оппозиции и представителей НПО проходит в пятницу по центральным проспектам Тбилиси в годовщину решения грузинских властей о приостановке переговоров с ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции, в которой принимают участие несколько тысяч человек, собрались в пятницу в нескольких локациях столицы. Они передвигаются по центральным проспектам и направляются в сторону парламента Грузии. Демонстранты держат в руках флаги Грузии и ЕС.
В шествии принимают участие члены неправительственных организаций, сторонники оппозиции и рядовые граждане страны.
Акции протеста начались в Тбилиси и крупных городах страны после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить начало переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. С тех пор антиправительственные акции протеста проходят в грузинской столице ежедневно, однако в последнее время они стало более малочисленными из-за введенных властями строгих законов о правилах проведения манифестаций.
Президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
