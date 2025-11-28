Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 28.11.2025 (обновлено: 02:13 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/tbilisi-2058224516.html
Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси
Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси - РИА Новости, 28.11.2025
Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси
Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении 54 человека, которые были участниками попытки штурма президентского дворца 4 октября, сообщает... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:12:00+03:00
2025-11-28T02:13:00+03:00
в мире
грузия
михаил кавелашвили
паата бурчуладзе
рустави 2
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151739/19/1517391934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ce2c503168d334353e6a75e3c963a16.jpg
https://ria.ru/20251126/sud-2057799440.html
https://ria.ru/20251016/mvd-2048647418.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151739/19/1517391934_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_fe1b8856d63af6b5c5d075ffd7fc64f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, михаил кавелашвили, паата бурчуладзе, рустави 2, тбилиси
В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили, Паата Бурчуладзе, Рустави 2, Тбилиси
Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси

Тбилисский суд оставил под стражей 54 участника штурма президентского дворца

© РИА Новости / Александр Чипурин | Перейти в медиабанкПрезидентский дворец в Тбилиси
Президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
Президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении 54 человека, которые были участниками попытки штурма президентского дворца 4 октября, сообщает телекомпания "Рустави 2".
"Судья оставил под стражей 54 человека, участвовавших в насильственной акции. В процессе пересмотра меры пресечения, назначенной арестованным, защита потребовала освободить их в обмен на внесение залога. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов… После насильственных действий 4 октября МВД задержало более 60 человек. Сегодня в городском суде состоялись предварительные слушания по делу 54 обвиняемых. Следствие обвиняет их в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения группой лиц и участии в групповом насилии",- сообщает ТВ.
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Тбилиси суд оставил под стражей организаторов штурма дворца президента
26 ноября, 17:58
В среду Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении грузинских оппозиционеров.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции президента Михаила Кавелашвили, пробив железный забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам: Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов 4 октября. Тбилисский городской суд арестовал их, отправив в предварительное заключение. Так же заочно обвиняется в призывах к изменению конституционного строя бывший высокопоставленный сотрудник МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили, который находится за рубежом. Вместе с оппозиционерами по данному делу были задержаны более 60 человек.
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за перекрытие дороги в Тбилиси, пишут СМИ
16 октября, 15:55
 
В миреГрузияМихаил КавелашвилиПаата БурчуладзеРустави 2Тбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала