Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении 54 человека, которые были участниками попытки штурма президентского дворца 4 октября, сообщает телекомпания "Рустави 2".
"Судья оставил под стражей 54 человека, участвовавших в насильственной акции. В процессе пересмотра меры пресечения, назначенной арестованным, защита потребовала освободить их в обмен на внесение залога. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов… После насильственных действий 4 октября МВД задержало более 60 человек. Сегодня в городском суде состоялись предварительные слушания по делу 54 обвиняемых. Следствие обвиняет их в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения группой лиц и участии в групповом насилии",- сообщает ТВ.
В среду Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении грузинских оппозиционеров.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции президента Михаила Кавелашвили, пробив железный забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам: Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов 4 октября. Тбилисский городской суд арестовал их, отправив в предварительное заключение. Так же заочно обвиняется в призывах к изменению конституционного строя бывший высокопоставленный сотрудник МВД Грузии Ираклий Шаишмелашвили, который находится за рубежом. Вместе с оппозиционерами по данному делу были задержаны более 60 человек.