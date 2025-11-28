Суд оставил под стражей участников штурма дворца президента в Тбилиси

"Судья оставил под стражей 54 человека, участвовавших в насильственной акции. В процессе пересмотра меры пресечения, назначенной арестованным, защита потребовала освободить их в обмен на внесение залога. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов… После насильственных действий 4 октября МВД задержало более 60 человек. Сегодня в городском суде состоялись предварительные слушания по делу 54 обвиняемых. Следствие обвиняет их в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения группой лиц и участии в групповом насилии",- сообщает ТВ.