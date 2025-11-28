Рейтинг@Mail.ru
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины - РИА Новости, 28.11.2025
23:25 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tanker-2058532723.html
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины - РИА Новости, 28.11.2025
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины
Власти Турции проверяют все версии причин пожара на борту танкера Kairos, в том числе столкновение с миной, заявил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:25:00+03:00
2025-11-28T23:25:00+03:00
в мире
турция
черное море
коджаэли (провинция)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995649346_760:547:2933:1769_1920x0_80_0_0_b0a353d0363e3c838f12fcc945f6ed42.jpg
https://ria.ru/20251128/turtsiya-2058479350.html
https://ria.ru/20251128/tanker-2058511950.html
турция
черное море
коджаэли (провинция)
в мире, турция, черное море, коджаэли (провинция), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Турция, Черное море, Коджаэли (провинция), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины

Власти Турции не исключают, что танкер загорелся у берегов Турции из-за мины

© Фото : Merivartiosto - SLMV/XТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Merivartiosto - SLMV/X
Танкер. Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Турции проверяют все версии причин пожара на борту танкера Kairos, в том числе столкновение с миной, заявил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ.
Спасатели ранее эвакуировали 25 членов экипажа горящего в Черном море у берегов Турции танкера Kairos.
Танкер - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер
Вчера, 19:13
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.
"Пожар на танкере продолжается. Мы тщательно проверяем все версии, в том числе вероятность взрыва или атаки на судно. Проверяется и версия о том, что судно столкнулось с морской миной", - заявил Акташ телеканалу AHaber.
Он исключил вероятность того, что судно затонет.
Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала специальной военной операции установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
Танкер - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"
Вчера, 21:05
 
В миреТурцияЧерное мореКоджаэли (провинция)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
