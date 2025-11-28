Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины

СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Турции проверяют все версии причин пожара на борту танкера Kairos, в том числе столкновение с миной, заявил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ.

Спасатели ранее эвакуировали 25 членов экипажа горящего в Черном море у берегов Турции танкера Kairos.

Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.

"Пожар на танкере продолжается. Мы тщательно проверяем все версии, в том числе вероятность взрыва или атаки на судно. Проверяется и версия о том, что судно столкнулось с морской миной", - заявил Акташ телеканалу AHaber.

Он исключил вероятность того, что судно затонет.

Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.

ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала специальной военной операции установили около 420 мин на подходах к портам Одесса , Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.