https://ria.ru/20251128/tanker-2058532723.html
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины - РИА Новости, 28.11.2025
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины
Власти Турции проверяют все версии причин пожара на борту танкера Kairos, в том числе столкновение с миной, заявил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:25:00+03:00
2025-11-28T23:25:00+03:00
2025-11-28T23:25:00+03:00
в мире
турция
черное море
коджаэли (провинция)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995649346_760:547:2933:1769_1920x0_80_0_0_b0a353d0363e3c838f12fcc945f6ed42.jpg
https://ria.ru/20251128/turtsiya-2058479350.html
https://ria.ru/20251128/tanker-2058511950.html
турция
черное море
коджаэли (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995649346_805:210:2933:1806_1920x0_80_0_0_bf9bc2bd8b421ed63c5f3419ef322b4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, коджаэли (провинция), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Турция, Черное море, Коджаэли (провинция), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Власти Турции не исключают, что танкер Kairos загорелся из-за мины
Власти Турции не исключают, что танкер загорелся у берегов Турции из-за мины
СТАМБУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Турции проверяют все версии причин пожара на борту танкера Kairos, в том числе столкновение с миной, заявил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ.
Спасатели ранее эвакуировали 25 членов экипажа горящего в Черном море
у берегов Турции
танкера Kairos.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что шедший в Новороссийск
танкер Kairos под флагом Гамбии
загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.
"Пожар на танкере продолжается. Мы тщательно проверяем все версии, в том числе вероятность взрыва или атаки на судно. Проверяется и версия о том, что судно столкнулось с морской миной", - заявил Акташ телеканалу AHaber.
Он исключил вероятность того, что судно затонет.
Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.
ФСБ РФ
в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала специальной военной операции установили около 420 мин на подходах к портам Одесса
, Очаков, Черноморск
и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор
и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле
в окрестностях Стамбула
в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
Болгария
, Румыния
и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).