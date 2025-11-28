https://ria.ru/20251128/tanker-2058516825.html
Спасатели эвакуировали экипаж горящего у берегов Турции танкера
Спасатели эвакуировали экипаж горящего у берегов Турции танкера
Спасатели эвакуировали экипаж горящего у берегов Турции танкера
Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа горящего в Черном море у берегов Турции танкера Kairos, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:29:00+03:00
2025-11-28T21:29:00+03:00
2025-11-28T21:29:00+03:00
в мире
черное море
новороссийск
турция
черное море
новороссийск
турция
в мире, черное море, новороссийск, турция
В мире, Черное море, Новороссийск, Турция
Спасатели эвакуировали экипаж горящего у берегов Турции танкера
Спасатели эвакуировали экипаж горящего у берегов Турции танкера Kairos
СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа горящего в Черном море у берегов Турции танкера Kairos, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что шедший в Новороссийск
танкер Kairos под флагом Гамбии
загорелся в Черном море
в 28 милях от берегов Турции
из-за внешнего воздействия.
"Двадцать пять членов экипажа 274-метрового танкера Kairos, шедшего из Египта
в РФ
, успешно эвакуированы. Ранее было получено сообщение о взрыве и пожаре на борту судна", - цитирует телеканал AHaber заявление ведомства.
Канал сообщает без указания источников, что судно якобы может затонуть.
Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.