Спасатели эвакуировали экипаж горящего у берегов Турции танкера - РИА Новости, 28.11.2025
21:29 28.11.2025
Спасатели эвакуировали экипаж горящего у берегов Турции танкера
Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа горящего в Черном море у берегов Турции танкера Kairos, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
черное море
новороссийск
турция
черное море
новороссийск
турция
в мире, черное море, новороссийск, турция
В мире, Черное море, Новороссийск, Турция
СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа горящего в Черном море у берегов Турции танкера Kairos, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Ранее турецкое управление мореходства сообщило, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.
"Двадцать пять членов экипажа 274-метрового танкера Kairos, шедшего из Египта в РФ, успешно эвакуированы. Ранее было получено сообщение о взрыве и пожаре на борту судна", - цитирует телеканал AHaber заявление ведомства.
Канал сообщает без указания источников, что судно якобы может затонуть.
Турецкие власти сообщили в пятницу также о втором инциденте в Черном море: экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели, характер атаки или повреждения не уточняются.
Танкер - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
У берегов Турции загорелся шедший в Новороссийск танкер
Вчера, 19:13
 
В миреЧерное мореНовороссийскТурция
 
 
