В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"
Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море у берегов Турции, экипаж не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:05:00+03:00
2025-11-28T21:05:00+03:00
2025-11-28T21:52:00+03:00
СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море у берегов Турции, экипаж не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства.
Это уже второй инцидент в пятницу у берегов Турции
: ранее ведомство сообщило, что шедший в Новороссийск
танкер Kairos под флагом Гамбии
загорелся в Черном море
в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.
"Экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели и торговое судно", - сообщило ведомство. Характер атаки или повреждения не уточняется.
Состояние 20 членов экипажа нормальное, они сообщили, что в машинном отделении наблюдается сильное задымление, отметило управление.