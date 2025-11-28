Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"
21:05 28.11.2025 (обновлено: 21:52 28.11.2025)
В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"
В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"
Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море у берегов Турции, экипаж не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T21:05:00+03:00
2025-11-28T21:52:00+03:00
В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"

© AP Photo / Mathieu Pattier
Танкер
© AP Photo / Mathieu Pattier
Танкер. Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море у берегов Турции, экипаж не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства.
Это уже второй инцидент в пятницу у берегов Турции: ранее ведомство сообщило, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.
"Экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели и торговое судно", - сообщило ведомство. Характер атаки или повреждения не уточняется.
Состояние 20 членов экипажа нормальное, они сообщили, что в машинном отделении наблюдается сильное задымление, отметило управление.
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин
19 ноября, 23:42
Заголовок открываемого материала