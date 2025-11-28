В Турции заявили, что еще один танкер в Черном море "подвергся атаке"

СТАМБУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся атаке в Черном море у берегов Турции, экипаж не пострадал, сообщило в пятницу турецкое управление мореходства.

Это уже второй инцидент в пятницу у берегов Турции : ранее ведомство сообщило, что шедший в Новороссийск танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия.

"Экипаж танкера VIRAT сообщил, что в 35 милях от берегов Турции в Черном море судно подверглось удару. На место происшествия направлены спасатели и торговое судно", - сообщило ведомство. Характер атаки или повреждения не уточняется.