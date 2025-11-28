ВС России уничтожили танк ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ. Архивное фото

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный танк Т-72 и пункт временной дислокации ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения разведывательных задач обнаружили замаскированный танк Т-7 ВСУ . После обнаружения цели была проведена атака несколькими FPV-дронами в результате чего произошла детонация боекомплекта и танк противника был уничтожен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе воздушной разведки расчёты беспилотных систем обнаружили пункт временной дислокации с живой силой ВСУ и ликвидировали боевиков.