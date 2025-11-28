https://ria.ru/20251128/tank-2058267419.html
ВС России уничтожили танк ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили танк ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили замаскированный танк Т-72 и пункт временной дислокации РИА Новости, 28.11.2025
ВС России уничтожили замаскированный танк Т-72 и пункт временной дислокации ВСУ