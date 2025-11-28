https://ria.ru/20251128/tambov-2058376202.html
Умер бывший мэр Тамбова Алексей Ильин
Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что бывший мэр города Алексей Ильин ушел из жизни утром в пятницу. РИА Новости, 28.11.2025
тамбов
