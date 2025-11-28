Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший мэр Тамбова Алексей Ильин - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tambov-2058376202.html
Умер бывший мэр Тамбова Алексей Ильин
Умер бывший мэр Тамбова Алексей Ильин - РИА Новости, 28.11.2025
Умер бывший мэр Тамбова Алексей Ильин
Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что бывший мэр города Алексей Ильин ушел из жизни утром в пятницу. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:20:00+03:00
2025-11-28T15:20:00+03:00
тамбов
валерий ковалев
тамбовский государственный университет
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058374110_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_c17de80a2a0342df549f31f22944d45f.jpg
https://ria.ru/20251124/vov-2057226596.html
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058374110_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_34a5f1ca65751a9fc723dbd8a79f80e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбов, валерий ковалев, тамбовский государственный университет, политика
Тамбов, Валерий Ковалев, Тамбовский государственный университет, Политика
Умер бывший мэр Тамбова Алексей Ильин

Ушел из жизни бывший мэр Тамбова Алексей Ильин

© Фото : Тамбовский филиал Президентской академии/ВКонтактеАлексей Ильин
Алексей Ильин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Тамбовский филиал Президентской академии/ВКонтакте
Алексей Ильин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что бывший мэр города Алексей Ильин ушел из жизни утром в пятницу.
"Сегодня рано утром ушел из жизни бывший мэр Тамбова Алексей Юрьевич Ильин… Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Юрьевича", — сообщил Косенков в своем Telegram-канале.
Максим Косенков рассказал, что Алексей Ильин был выпускником, преподавателем и профессором Тамбовского государственного университета, также занимал пост депутата городского совета до первого вице-мэра в команде Валерия Коваля. С 1998 до 2005 года, он стал мэром Тамбова. После его избрали депутатом гордумы, а в последние годы он руководит тамбовским филиалом РАНХиГС.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ковальчук
24 ноября, 18:13
 
ТамбовВалерий КовалевТамбовский государственный университетПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала