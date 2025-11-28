Консульство в Таиланде сообщило об эвакуации россиянина из зоны наводнения

ПХУКЕТ (Таиланд), 28 ноя – РИА Новости. Россиянин, выживавший почти неделю в затопленном наводнением городе Хат Яй в провинции Сонгкхла на юге Таиланда, успешно эвакуирован из зоны бедствия и находится в безопасности, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет, в консульский округ которого входит провинция Сонгкхла.

"Обращений от россиян в связи с наводнением в южных провинциях Таиланда к нам не поступало. Никакой информации о россиянах, пострадавших в зоне бедствия, власти провинции Сонгкла нам также не сообщали. Нам известно, что один россиянин, находившийся в гостинице в городе Хат Яй в центре зоны бедствия, успешно эвакуирован и находится вне опасности", - сказали в консульском учреждении.

Российские волонтеры, помогающие соотечественникам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, сообщили РИА Новости, что в зоне бедствия в городе Хат Яй в одной из гостиниц находился 50-летний россиянин Евгений Зарецкий из Новосибирска

"Гостиница была полностью отрезана водой от мира, как и весь центр города. В гостинице находились туристы из Малайзии Китая , россиянин и еще трое европейцев, всего около 50 человек. Им пришлось выживать в условиях, когда в отеле не было электричества, не работала кухня, заканчивались запасы продуктов и оставалось мало питьевой воды. Помощь до них добралась только в последние два дня, когда вода начала сходить", - рассказали агентству волонтеры.

По их словам, когда им удалось связаться с россиянином через соцсети, он поблагодарил их за предложенную помощь, но вежливо отказался.

"Евгений – человек с опытом выживания. Когда мы предложили помощь, возможность прислать лодку, он вежливо отказался", - сказала лидер волонтерской группы, связавшейся с Зарецким в один из первых дней наводнения, Светлана Шерстобоева.

Наводнения и оползни произошли в провинциях "Крайнего Юга" Таиланда, граничащих с Малайзией, после продолжительных интенсивных ливней. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных провинций. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце минувшей и начале текущей недели.

Таиландские эксперты заявляют, что такие сильные ливневые дожди на "Крайнем Юге", как те, которые вызвали наводнение в ноябре 2025 года, ни разу не фиксировались документально в течение 300 лет систематических наблюдений: начиная с XVI века порты юга Таиланда служили важными перевалочными пунктами международной торговли, и с конца XVII века в этих портах регулярно велись записи, касающиеся погодных условий.