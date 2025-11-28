Рейтинг@Mail.ru
Консульство в Таиланде сообщило об эвакуации россиянина из зоны наводнения - РИА Новости, 28.11.2025
20:42 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/tailand-2058506011.html
Консульство в Таиланде сообщило об эвакуации россиянина из зоны наводнения
Консульство в Таиланде сообщило об эвакуации россиянина из зоны наводнения - РИА Новости, 28.11.2025
Консульство в Таиланде сообщило об эвакуации россиянина из зоны наводнения
Россиянин, выживавший почти неделю в затопленном наводнением городе Хат Яй в провинции Сонгкхла на юге Таиланда, успешно эвакуирован из зоны бедствия и... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:42:00+03:00
2025-11-28T20:42:00+03:00
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057615916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_881e5d548e7a6f13ea6d339ccc6bd41c.jpg
таиланд
таиланд, в мире
Таиланд, В мире
Консульство в Таиланде сообщило об эвакуации россиянина из зоны наводнения

В Таиланде эвакуировали россиянина, выжившего почти неделю в зоне наводнения

© AP Photo / Arnun ChonmahatrakoolПоследствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. Архивное фото
ПХУКЕТ (Таиланд), 28 ноя – РИА Новости. Россиянин, выживавший почти неделю в затопленном наводнением городе Хат Яй в провинции Сонгкхла на юге Таиланда, успешно эвакуирован из зоны бедствия и находится в безопасности, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет, в консульский округ которого входит провинция Сонгкхла.
"Обращений от россиян в связи с наводнением в южных провинциях Таиланда к нам не поступало. Никакой информации о россиянах, пострадавших в зоне бедствия, власти провинции Сонгкла нам также не сообщали. Нам известно, что один россиянин, находившийся в гостинице в городе Хат Яй в центре зоны бедствия, успешно эвакуирован и находится вне опасности", - сказали в консульском учреждении.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 28 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российские волонтеры, помогающие соотечественникам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, сообщили РИА Новости, что в зоне бедствия в городе Хат Яй в одной из гостиниц находился 50-летний россиянин Евгений Зарецкий из Новосибирска.
"Гостиница была полностью отрезана водой от мира, как и весь центр города. В гостинице находились туристы из Малайзии и Китая, россиянин и еще трое европейцев, всего около 50 человек. Им пришлось выживать в условиях, когда в отеле не было электричества, не работала кухня, заканчивались запасы продуктов и оставалось мало питьевой воды. Помощь до них добралась только в последние два дня, когда вода начала сходить", - рассказали агентству волонтеры.
По их словам, когда им удалось связаться с россиянином через соцсети, он поблагодарил их за предложенную помощь, но вежливо отказался.
"Евгений – человек с опытом выживания. Когда мы предложили помощь, возможность прислать лодку, он вежливо отказался", - сказала лидер волонтерской группы, связавшейся с Зарецким в один из первых дней наводнения, Светлана Шерстобоева.
Наводнения и оползни произошли в провинциях "Крайнего Юга" Таиланда, граничащих с Малайзией, после продолжительных интенсивных ливней. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных провинций. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце минувшей и начале текущей недели.
Таиландские эксперты заявляют, что такие сильные ливневые дожди на "Крайнем Юге", как те, которые вызвали наводнение в ноябре 2025 года, ни разу не фиксировались документально в течение 300 лет систематических наблюдений: начиная с XVI века порты юга Таиланда служили важными перевалочными пунктами международной торговли, и с конца XVII века в этих портах регулярно велись записи, касающиеся погодных условий.
По официальным данным, в результате наводнения в провинции Сонгкхла, которая пострадала больше всех остальных провинций, погибли 87 человек. Неофициальные данные полиции и больницы "Сонгкхланаккарин", которая занимается идентификацией и регистрацией смерти всех погибших от наводнения по мере их обнаружения спасателями и доставки, говорят о том, что жертв может быть значительно больше. В настоящее время в больнице и шести контейнерах-рефрижераторах, установленных рядом с ней, находятся более 140 тел погибших, однако не все из них погибли непосредственно в результате бедствия.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
