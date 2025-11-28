Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/taganrog-2058273881.html
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников - РИА Новости, 28.11.2025
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников
Обломки беспилотников обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на регион, на месте работают специалисты, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:36:00+03:00
2025-11-28T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
шахты
светлана камбулова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842096884_0:378:2913:2017_1920x0_80_0_0_3c62b9208a159befcb14d39c492d6c81.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
ростовская область
шахты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842096884_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_35fccfd631ebb942941cb6e3dd032cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таганрог, ростовская область, шахты, светлана камбулова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Шахты, Светлана Камбулова
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников

В Таганроге обнаружили обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на регион, на месте работают специалисты, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор региона проинформировал об отражении атаки БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге Ростовской области. В Шахтах повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов. Никто из людей не пострадал.
"Обнаружены обломки беспилотников, которые упали по нескольким адресным ориентирам. На месте работают специалисты", - написала Камбулова в Telegram.
Она напомнила, что к обломкам подходить нельзя.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьШахтыСветлана Камбулова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала