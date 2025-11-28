https://ria.ru/20251128/taganrog-2058273881.html
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников
Обломки беспилотников обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки на регион, на месте работают специалисты, сообщила глава города Светлана... РИА Новости, 28.11.2025
В Таганроге обнаружили обломки украинских беспилотников
В Таганроге обнаружили обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ