Хоценко и Цивилева обсудили меры поддержки участников СВО
Омская область
Омская область
 
19:38 28.11.2025
Хоценко и Цивилева обсудили меры поддержки участников СВО
Хоценко и Цивилева обсудили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 28.11.2025
Хоценко и Цивилева обсудили меры поддержки участников СВО
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и губернатор Омской области Виталий... РИА Новости, 28.11.2025
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Омская область

Хоценко и Цивилева обсудили меры поддержки участников СВО

Председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
Председатель Государственного фонда Защитники Отечества Анна Цивилева и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Правительство Омской области
Председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи
ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили меры поддержки военнослужащих и ветеранов СВО, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Цивилева и Хоценко обсудили запуск регионального Центра высокотехнологичного протезирования и вопросы дальнейшего развития системы поддержки военнослужащих и ветеранов СВО. В Омской области с сегодняшнего дня приступил к приему пациентов филиал ЦИТО, созданный в партнерстве с ЦИТО, ГК "Ростех" и Фондом "Защитники Отечества".
"Губернатор Виталий Хоценко сообщил Анне Цивилёвой о развитии инфраструктуры для реабилитации военнослужащих: этим летом в Омске открыт обновлённый госпиталь "Ветеранов боевых действий" на 140 мест, обеспеченный современным оборудованием и транспортом для доставки пациентов. Это тоже ключевой элемент создаваемого в регионе медико-социального кластера, который объединит всё необходимое: современный госпиталь для ветеранов, строящийся операционный корпус Клинического медико-хирургического центра и новый центр высокотехнологичного протезирования", - сообщили в пресс-службе.
Цивилева подчеркнула, что филиал ЦИТО оснащён современными технологиями, а специалисты обладают высокой квалификацией. Это поможет для возвращения ветеранов к активной жизни и занятиям спортом.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
