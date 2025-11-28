Хоценко и Цивилева обсудили меры поддержки участников СВО

ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили меры поддержки военнослужащих и ветеранов СВО, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Цивилева и Хоценко обсудили запуск регионального Центра высокотехнологичного протезирования и вопросы дальнейшего развития системы поддержки военнослужащих и ветеранов СВО. В Омской области с сегодняшнего дня приступил к приему пациентов филиал ЦИТО, созданный в партнерстве с ЦИТО, ГК "Ростех" и Фондом "Защитники Отечества".
"Губернатор Виталий Хоценко сообщил Анне Цивилёвой о развитии инфраструктуры для реабилитации военнослужащих: этим летом в Омске открыт обновлённый госпиталь "Ветеранов боевых действий" на 140 мест, обеспеченный современным оборудованием и транспортом для доставки пациентов. Это тоже ключевой элемент создаваемого в регионе медико-социального кластера, который объединит всё необходимое: современный госпиталь для ветеранов, строящийся операционный корпус Клинического медико-хирургического центра и новый центр высокотехнологичного протезирования", - сообщили в пресс-службе.
Цивилева подчеркнула, что филиал ЦИТО оснащён современными технологиями, а специалисты обладают высокой квалификацией. Это поможет для возвращения ветеранов к активной жизни и занятиям спортом.