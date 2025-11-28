Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область создает условия для занятий адаптивным спортом
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:43 28.11.2025
Тюменская область создает условия для занятий адаптивным спортом
Тюменская область создает условия для занятий адаптивным спортом
тюменская область
общество
тюменская область
александр моор
тюменская область
общество, тюменская область, александр моор
Тюменская область создает условия для занятий адаптивным спортом

© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области создают условия для того, чтобы занятия спортом стали более доступны для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Александр Моор.
"Спорт должен быть доступен для всех! Мы уделяем особое внимание реабилитации и социальной адаптации участников СВО. А спорт – это отличный способ восстановления. В регионе реализуется дорожная карта, в рамках которой для участников СВО и членов их семей создаём условия для доступных спортивных занятий; 145 ветеранов с инвалидностью имеют возможность постоянно тренироваться", - сообщил Моор в Telegram-канале.
В качестве примера тех, кто сохраняет спортивную форму и постоянно тренируется, Моор назвал ветерана специальной военной операции Александра Сибирякова. Он со школы занимается хоккеем, во время службы играл, когда приезжал домой в период отпуска. Сейчас тренируется на ледовом катке "Рубиновец", где созданы все условия для занятий спортом людей с особенностями здоровья.
Губернатор добавил, что восстанавливать физическую форму ветераны СВО могут в спортивном комплексе "Олимпия", который открыли в этом году в посёлке Боровском. Там есть большой спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, один из которых предназначен специально для реабилитации.
"Развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников СВО – это часть государственной программы "Спорт России". И мы в Тюменской области эту работу будем продолжать!" - заключил Моор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Тюменская область
 
 
