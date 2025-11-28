https://ria.ru/20251128/svo-2058359958.html
Тюменская область создает условия для занятий адаптивным спортом
ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области создают условия для того, чтобы занятия спортом стали более доступны для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Александр Моор.
"Спорт должен быть доступен для всех! Мы уделяем особое внимание реабилитации и социальной адаптации участников СВО. А спорт – это отличный способ восстановления. В регионе реализуется дорожная карта, в рамках которой для участников СВО и членов их семей создаём условия для доступных спортивных занятий; 145 ветеранов с инвалидностью имеют возможность постоянно тренироваться", - сообщил Моор в Telegram-канале.
В качестве примера тех, кто сохраняет спортивную форму и постоянно тренируется, Моор назвал ветерана специальной военной операции Александра Сибирякова. Он со школы занимается хоккеем, во время службы играл, когда приезжал домой в период отпуска. Сейчас тренируется на ледовом катке "Рубиновец", где созданы все условия для занятий спортом людей с особенностями здоровья.
Губернатор добавил, что восстанавливать физическую форму ветераны СВО могут в спортивном комплексе "Олимпия", который открыли в этом году в посёлке Боровском. Там есть большой спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, один из которых предназначен специально для реабилитации.
"Развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация и социальная адаптация ветеранов и участников СВО – это часть государственной программы "Спорт России". И мы в Тюменской области эту работу будем продолжать!" - заключил Моор.