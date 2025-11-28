Рейтинг@Mail.ru
Экспозицию о героях СВО откроют в школьном музее в Химках - РИА Новости, 28.11.2025
12:40 28.11.2025
Экспозицию о героях СВО откроют в школьном музее в Химках
Экспозицию о героях СВО откроют в школьном музее в Химках - РИА Новости, 28.11.2025
Экспозицию о героях СВО откроют в школьном музее в Химках
Новая экспозиция о героях специальной военной операции (СВО) откроется в военно-историческом музее "Я помню, я горжусь!" в школе "Перспектива" подмосковных... РИА Новости, 28.11.2025
Экспозицию о героях СВО откроют в школьном музее в Химках

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новая экспозиция о героях специальной военной операции (СВО) откроется в военно-историческом музее "Я помню, я горжусь!" в школе "Перспектива" подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Рядом со стендами о героях Великой Отечественной войны разместят истории и артефакты, посвященные подвигу бойцов специальной военной операции. По словам муниципального депутата Ирины Спириной, экспозиция будет по-настоящему живой.
Депутат отметила, что многие жители их микрорайона, вернувшиеся из зоны СВО после ранений, не остаются в стороне. Спирина сказала, что они активно встречаются со школьниками и участвуют в уроках мужества.
"Именно они и станут главными героями и создателями новой экспозиции, пополнив ее своими наградами и трофеями. Это невероятно ценно, когда дети могут вживую пообщаться с человеком и увидеть его историю", – приводит пресс-служба слова Спириной.
По данным пресс-службы, школьный музей "Я помню, я горжусь!" был создан по инициативе педагогов в 2007 году. Его основу составили материалы из семейных архивов учителей: фотографии, документы и письма их родственников-участников войны. Задачей музея стало не просто собрание артефактов, а живое патриотическое воспитание.
"Школьные музеи играют огромную роль в воспитании детей. Это место, где история становится осязаемой", – поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.
По ее словам, особенно важно, что экспозиции таких музеев часто собираются силами самих школьников, их родственников и учителей, что делает музей по-настоящему народным и близким каждому.
Создание новой экспозиции в музее "Я помню, я горжусь!" – часть масштабной патриотической работы, которая ведется в Химках. Как подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов, ее цель – объединить разные поколения жителей города вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу. В рамках этой работы проходят мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками СВО, кинопоказы, спортивные и культурные события.
