ВСУ потеряли до 485 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 28.11.2025 (обновлено: 12:58 28.11.2025)
ВСУ потеряли до 485 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 485 украинских военнослужащих и 2 танка за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 485 украинских военнослужащих и 2 танка за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение в Запорожской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении МО.
В Минобороны уточнили, что потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
