ВСУ потеряли до 485 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 485 украинских военнослужащих и 2 танка за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.