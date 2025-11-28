https://ria.ru/20251128/svo-2058306137.html
ВСУ потеряли до 485 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 485 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 28.11.2025
ВСУ потеряли до 485 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 485 украинских военнослужащих и 2 танка за неделю, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2025
запорожская область
ВСУ потеряли до 485 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 485 боевиков и два танка в зоне действий "Днепра" за неделю