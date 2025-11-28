ВСУ потеряли более 1575 военных в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 1575 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке российского ведомства за период с 22 по 28 ноября.