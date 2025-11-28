Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1575 военных в зоне группировки "Запад"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 28.11.2025
ВСУ потеряли более 1575 военных в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 1575 военных в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 28.11.2025
ВСУ потеряли более 1575 военных в зоне группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более... РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
нато
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ потеряли более 1575 военных в зоне группировки "Запад"

ВСУ потеряли более 1575 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 1575 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке российского ведомства за период с 22 по 28 ноября.
Также было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии
"За неделю на данном направлении противник потерял более 1575 военнослужащих, танк, 38 боевых бронированных машин, из них 15 производства стран НАТО, 138 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
