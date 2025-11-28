https://ria.ru/20251128/svo-2058305444.html
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 28.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю свыше 3215 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1710, сообщило в пятницу... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:24:00+03:00
2025-11-28T12:24:00+03:00
2025-11-28T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_21835c1f44355dfa8fa1bf0bdbe268a4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_327:0:2956:1972_1920x0_80_0_0_e960f355ecb880edcecedd1d97fba391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 3215 боевиков в зоне действий "Центра"