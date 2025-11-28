Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 28.11.2025 (обновлено: 12:58 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/svo-2058305444.html
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 28.11.2025
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю свыше 3215 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1710, сообщило в пятницу... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:24:00+03:00
2025-11-28T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_21835c1f44355dfa8fa1bf0bdbe268a4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_327:0:2956:1972_1920x0_80_0_0_e960f355ecb880edcecedd1d97fba391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" уничтожила 3215 боевиков ВСУ за неделю

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 3215 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки в зоне спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за неделю свыше 3215 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск более 1710, сообщило в пятницу Минобороны РФ
"За неделю в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики противник потерял свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 3215-ти военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала