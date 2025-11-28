Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области более семи тысяч человек остаются без света - РИА Новости, 28.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 28.11.2025
В Запорожской области более семи тысяч человек остаются без света
В Запорожской области более семи тысяч человек остаются без света - РИА Новости, 28.11.2025
В Запорожской области более семи тысяч человек остаются без света
Более 7 тысяч абонентов в Запорожской области еще остаются без электроснабжения после атак ВСУ на энергообъекты, энергетики продолжают восстановительные работы, РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:14:00+03:00
2025-11-28T22:14:00+03:00
В Запорожской области более семи тысяч человек остаются без света

В Запорожской области более семи тысяч человек остаются без света после атак ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Более 7 тысяч абонентов в Запорожской области еще остаются без электроснабжения после атак ВСУ на энергообъекты, энергетики продолжают восстановительные работы, написал губернатор региона Евгений Балицкий на платформе Max.
Во вторник глава региона сообщил, что противник за последние двое суток нанес массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в северо-западной части Запорожской области. После этого часть региона была обесточена.
"В настоящее время в Запорожской области 7 тысяч 60 абонентов пока еще остаются без электроснабжения, для 6 тысяч абонентов действует график временного отключения, где электричество подается по 12 часов" , - написал Балицкий.
Энергетики прилагают все усилия для того, чтобы максимальное количество абонентов подключить к бесперебойному электроснабжению, количество обесточенных абонентов снижается, отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
