Спикер нижегородского парламента Люлин призвал повысить наказание за свалки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Необходимо повысить уровень ответственности для организаторов несанкционированных свалок, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Депутаты законодательного собрания региона обсудили проблему ликвидации незаконных свалок на территории Нижегородской области.

"На конец 2024 года на территории области было зарегистрировано 277 несанкционированных свалок. На 1 ноября 2025 года ликвидирована 151 свалка, до конца месяца прогнозируется ликвидация еще 29 объектов. Таким образом, общее количество ликвидированных свалок на конец года составит 180 штук, что составляет 65% от исходного количества. Значительный вклад в работу по ликвидации небольших свалок вносят органы местного самоуправления, которые самостоятельно ликвидировали 134 свалки. Всего за период с 2021 по 2024 год было ликвидировано 1757 свалок. Общий объем средств, потраченных на их ликвидацию, составил 538 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Отдельное внимание депутаты уделили реализации федерального проекта "Чистая страна". Благодаря ему, за счет федеральных средств, на территории городов Нижегородской области уже ликвидированы семь крупнейших несанкционированных свалок - три в Нижнем Новгороде, остальные в Богородске, Володарске, Дзержинске и Первомайске.

Особо депутаты отметили необходимость ужесточения мер ответственности для организаторов несанкционированных свалок. Председатель законодательного собрания Нижегородской области поддержал эту позицию, подчеркнув неэффективность существующей системы штрафов.

"В этом году выявлено 78 нарушителей, но взыскано с них менее миллиона рублей. Это ничто по сравнению с наносимым ущербом. В рамках наших полномочий мы планируем в кратчайшие сроки подготовить большой пакет предложений в федеральное законодательство, чтобы сделать механизмы ответственности более эффективными", - заявил Люлин.