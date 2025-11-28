Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы сети рехабов для подростков в Истре - РИА Новости, 28.11.2025
17:50 28.11.2025 (обновлено: 18:52 28.11.2025)
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы сети рехабов для подростков в Истре
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы сети рехабов для подростков в Истре - РИА Новости, 28.11.2025
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы сети рехабов для подростков в Истре
Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте главы сети реабилитационных центров для подростков, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:50:00+03:00
2025-11-28T18:52:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
дедовск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
дедовск
Новости
Следственный комитет проводит обыск реабилитационного центра для подростков в Истринском районе
Следственный комитет проводит обыск реабилитационного центра для подростков в Истринском районе
происшествия, россия, московская область (подмосковье), дедовск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Дедовск, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы сети рехабов для подростков в Истре

Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте главы сети рехабов Хоботовой

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте главы сети реабилитационных центров для подростков, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.
Ранее в базе данных МВД РФ появилась информация о том, что Анна Хоботова, глава реабилитационного центра в Подмосковье, где истязали детей, объявлена в розыск в РФ. В пятницу в подмосковном главке СК России сообщили о задержании организатора рехаба для подростков. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержана Хоботова.
"В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании 37-летней женщине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В подмосковном главке СК РФ ранее рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.
Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности дети подвергались избиению и пыткам.
В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.
Сейчас обвинение предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев - 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков, обвиняемые арестованы, а розыск организаторов центра продолжается, подчеркивало следствие.
Прокуратура проверит родителей подростков из рехаба в Истре
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ДедовскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
