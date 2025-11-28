Суд рассмотрит вопрос об аресте главы сети рехабов для подростков в Истре

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте главы сети реабилитационных центров для подростков, сообщается в Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте главы сети реабилитационных центров для подростков, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

Ранее в базе данных МВД РФ появилась информация о том, что Анна Хоботова, глава реабилитационного центра в Подмосковье , где истязали детей, объявлена в розыск в РФ . В пятницу в подмосковном главке СК России сообщили о задержании организатора рехаба для подростков. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержана Хоботова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании 37-летней женщине меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В подмосковном главке СК РФ ранее рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности дети подвергались избиению и пыткам.

В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами от связывания на руках и ногах.