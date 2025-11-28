В Севастополе осудили группу коррупционеров из бюро судмедэкспертизы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Экс-начальник, заведующий отделом и два санитара Севастопольского бюро судебно-медицинской экспертизы осуждены за организацию незаконной схемы обогащения и получение взяток, сообщило крымское управление ФСБ РФ.

Решение вынес Ленинский районный суд Севастополя

"Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил наказания: бывшему начальнику бюро судебно-медицинской экспертизы – 9 лет лишения свободы строгого режима со штрафом в размере 10,765 миллиона рублей; заведующему отделом – 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 10,756 миллиона рублей; санитарам – штрафы в размере 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Всего в преступную группу входили четыре человека, организовавших незаконную схему обогащения. В частности, силовиками установлено, что бывший начальник бюро и заведующий отделом получали взятки в особо крупном размере от подчиненных санитаров за общее покровительство и попустительство по службе, а именно за разрешение получать денежное вознаграждение от близких и родственников усопших под предлогом оказания платных услуг по исследованию и проведению танатокосметологии трупов, а также их своевременную выдачу.