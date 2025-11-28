Экс-министру Открытого правительства разрешили вернуться на госслужбу

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве. Архивное фото

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, разрешив занимать после выхода из колонии должности на госслужбе, но 12-летний срок остался в силе, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд изменил приговор Абызову , исключив указание о назначении дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях", - сказала собеседница агентства.

Ранее Преображенский суд Москвы в своем приговоре запрещал Абызову в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах.

Такие же ограничения кассация сняла с ещё четырёх фигурантов.

Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников.

Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.

По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.

Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.