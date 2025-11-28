Рейтинг@Mail.ru
Экс-министру Открытого правительства разрешили вернуться на госслужбу - РИА Новости, 28.11.2025
15:22 28.11.2025 (обновлено: 16:31 28.11.2025)
Экс-министру Открытого правительства разрешили вернуться на госслужбу
Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, разрешив занимать после выхода из колонии... РИА Новости, 28.11.2025
москва, сыктывкар, михаил абызов, открытое правительство, происшествия
Москва, Сыктывкар, Михаил Абызов, Открытое правительство, Происшествия
© РИА Новости / Илья Питалев Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, разрешив занимать после выхода из колонии должности на госслужбе, но 12-летний срок остался в силе, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд изменил приговор Абызову, исключив указание о назначении дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях", - сказала собеседница агентства.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Судебные приставы начали взыскание с Абызова 26,6 миллиарда рублей
20 сентября, 15:54
Ранее Преображенский суд Москвы в своем приговоре запрещал Абызову в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах.
Такие же ограничения кассация сняла с ещё четырёх фигурантов.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
Абызов отбывает 12-летний срок в колонии в Сыктывкаре, но в сентябре был доставлен в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о мошенничестве.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Абызов отрицает свою вину в новом деле о мошенничестве
6 октября, 17:58
 
МоскваСыктывкарМихаил АбызовОткрытое правительствоПроисшествия
 
 
