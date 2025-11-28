Суд установил за осужденной по делу Маркелова административный надзор

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Суд в Мордовии установил за вышедшей на свободу после отбытия срока по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгенией Хасис административный надзор на срок 8 лет, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Верховный суд РФ в 2022 году снизил Хасис наказание с 18 до 17 лет лишения свободы, исключив из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось, следствие посчитало его "эксцессом" исполнителя Тихонова (то есть незапланированным убийством свидетеля).