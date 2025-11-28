Рейтинг@Mail.ru
Суд установил за осужденной по делу Маркелова административный надзор
14:43 28.11.2025
Суд установил за осужденной по делу Маркелова административный надзор
Суд установил за осужденной по делу Маркелова административный надзор - РИА Новости, 28.11.2025
Суд установил за осужденной по делу Маркелова административный надзор
Суд в Мордовии установил за вышедшей на свободу после отбытия срока по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгенией РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:43:00+03:00
2025-11-28T14:43:00+03:00
происшествия, россия, москва, евгения хасис, станислав маркелов, анастасия бабурова
Происшествия, Россия, Москва, Евгения Хасис, Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова
Суд установил за осужденной по делу Маркелова административный надзор

Суд в Мордовии установил за Хасис административный надзор на 8 лет

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЕвгения Хасис
Евгения Хасис - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Евгения Хасис. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Суд в Мордовии установил за вышедшей на свободу после отбытия срока по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгенией Хасис административный надзор на срок 8 лет, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Решение было принято ещё в августе. Установленный на 8 лет надзор обязывает Хасис два раза в месяц являться в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации, указано в материалах.
Сегодня об освобождении Хасис из колонии сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве – это одно из самых громких убийств в России 2000-х годов.
За убийство были осуждены Никита Тихонов (пожизненно) и его гражданская жена Евгения Хасис (18 лет заключения), мстившие Маркелову, как было установлено в суде, за его антифашистскую деятельность.
Верховный суд РФ в 2022 году снизил Хасис наказание с 18 до 17 лет лишения свободы, исключив из-за истечения срока давности наказание за незаконный оборот оружия, оставив только соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось, следствие посчитало его "эксцессом" исполнителя Тихонова (то есть незапланированным убийством свидетеля).
