Апелляционная палата МУС оставила экс-президента Филиппин под стражей

ГААГА, 28 ноя - РИА Новости. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) оставила в силе решение об отказе во временном освобождении экс-президента Филиппин Родриго Дутерте и постановила оставить его под стражей, объявила судья Лус дель Кармен Ибаньес Карранса.

Ранее защита Дутерте подала апелляцию на решение Палаты предварительного производства I МУС об отказе в его временном освобождении.

"Апелляционная палата считает, что защите не удалось доказать, что Палата предварительного производства допустила ошибку в своей оценке", - объявила судья на слушании в Гааге

По ее словам, все три довода защиты были отклонены.

"Таким образом, Апелляционная палата единогласно утвердила решение Палаты предварительного производства", - отметила Ибаньес Карранса.

Защита просила суд освободить Дутерте по гуманитарным соображениям. Адвокаты указывали, что риск побега подозреваемого исключен ввиду его физического и психологического состояния и что его освобождение не поставит под угрозу ход судебного разбирательства. Палата предварительного производства I МУС отвергла эти доводы.

МУС отложил слушание, которое было назначено на 23 сентября, по утверждению обвинений против бывшего президента Филиппин после ходатайства защиты Дутерте об отсрочке разбирательства по причине того, что он не в состоянии предстать перед судом.

В конце сентября прокуроры МУС предъявили бывшему президенту Филиппин обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности.

Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды 12 марта по ордеру МУС и взят под стражу. На первом заседании по его делу 14 марта судья Юлия Моток заявила, что дата слушания по утверждению обвинений назначена на 23 сентября. Позднее суд сообщил, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге.