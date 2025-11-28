Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных - 28.11.2025
13:16 28.11.2025
Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных
Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных
Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных

Валерия Чекалина
Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 18 декабря рассмотрит жалобы защиты по продление домашнего ареста Валерии и Артему Чекалиным по делу выводе более 250 миллионов рублей за рубеж, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление домашнего ареста Чекалиным назначено на 18 декабря", - сказали в суде.
Ранее адвокат Чекалина из адвокатского бюро ЕПАМ Корней Подвойский рассказал РИА Новости, что защита в своей жалобе просит отпустить его под подписку о невыезде, поскольку "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".
Защита Лерчек также подала в суд ходатайство, в котором просила разрешить ей посетить врача для проведения медицинского обследования по беременности.
В минувший понедельник Гагаринский суд Москвы провел в закрытом режиме предварительное судебное заседание по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных. Обоим блогерам суд продлил домашний арест до 10 мая.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Рассмотрение дела по существу назначено на 1 декабря.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
