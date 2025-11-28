https://ria.ru/20251128/sud-2058325038.html
Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных
Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных
происшествия
москва
россия
оаэ
артем чекалин
московский городской суд
https://ria.ru/20251114/sud-2054992337.html
https://ria.ru/20251127/bloger-2058211642.html
Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 18 декабря рассмотрит жалобы защиты по продление домашнего ареста Валерии и Артему Чекалиным по делу выводе более 250 миллионов рублей за рубеж, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление домашнего ареста Чекалиным
назначено на 18 декабря", - сказали в суде.
Ранее адвокат Чекалина из адвокатского бюро ЕПАМ Корней Подвойский рассказал РИА Новости, что защита в своей жалобе просит отпустить его под подписку о невыезде, поскольку "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".
Защита Лерчек также подала в суд ходатайство, в котором просила разрешить ей посетить врача для проведения медицинского обследования по беременности.
В минувший понедельник Гагаринский суд Москвы
провел в закрытом режиме предварительное судебное заседание по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных. Обоим блогерам суд продлил домашний арест до 10 мая.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ
E-FITNESS-FZСO в ОАЭ
. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Рассмотрение дела по существу назначено на 1 декабря.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.