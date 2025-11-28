Суд рассмотрит жалобы на продление домашнего ареста Чекалиных

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 18 декабря рассмотрит жалобы защиты по продление домашнего ареста Валерии и Артему Чекалиным по делу выводе более 250 миллионов рублей за рубеж, сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление домашнего ареста Чекалиным назначено на 18 декабря", - сказали в суде.

Ранее адвокат Чекалина из адвокатского бюро ЕПАМ Корней Подвойский рассказал РИА Новости, что защита в своей жалобе просит отпустить его под подписку о невыезде, поскольку "риски воспрепятствовать производству по делу отсутствуют".

Защита Лерчек также подала в суд ходатайство, в котором просила разрешить ей посетить врача для проведения медицинского обследования по беременности.

В минувший понедельник Гагаринский суд Москвы провел в закрытом режиме предварительное судебное заседание по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных. Обоим блогерам суд продлил домашний арест до 10 мая.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

Рассмотрение дела по существу назначено на 1 декабря.