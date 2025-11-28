Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова - РИА Новости, 28.11.2025
12:46 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/sud-2058314613.html
Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова
Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова
2025-11-28T12:46:00+03:00
2025-11-28T12:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_057eb5f474558d365a7869eb4ab622ad.jpg
https://ria.ru/20251113/sud-2054805784.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_227:0:2000:1330_1920x0_80_0_0_9289c69775b1dfeee4ff380c9532289b.jpg
1920
1920
true
Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил до 1 января домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Суд по ходатайству следователя продлил Ирине Чемезовой срок домашнего ареста по 1.01.26", - сообщили в пресс-службе.
Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.
Ее экс-супруг, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.
Ранее Ирина Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Олег Чемезов - в качестве ответчика, 10 октября иск был полностью удовлетворён.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову продлили арест
13 ноября, 16:29
 
