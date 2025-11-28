https://ria.ru/20251128/sud-2058314613.html
Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова
Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова
Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил до 1 января домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой,... РИА Новости, 28.11.2025
