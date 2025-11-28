Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил до 1 января домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд по ходатайству следователя продлил Ирине Чемезовой срок домашнего ареста по 1.01.26", - сообщили в пресс-службе.

Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.