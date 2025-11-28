Суд ждет подростков, угнавших "Газель" и влетевших в ограждение на МКАД

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд ждет подростков, которые в июле угнали "Газель" и влетели в железобетонное ограждение на МКАД в Москве, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего и 17-летнего жителей Москвы. Подростки обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Предварительным следствием установлено, что в ночь на 28 июля этого года обвиняемые на улице Молодежной в Химках проникли в салон заведенной "Газели" и угнали ее. Затем водитель-подросток не справился с управлением врезался в железобетонное ограждение районе 67-го километра МКАД.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - заключили в прокуратуре.
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
24 ноября, 19:39