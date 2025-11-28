Рейтинг@Mail.ru
Суды за год удовлетворили пять исков "Мосводоканала" к Регине Дубовицкой

28.11.2025
06:17 28.11.2025
Суды за год удовлетворили пять исков "Мосводоканала" к Регине Дубовицкой
регина дубовицкая
мосводоканал
происшествия
регина дубовицкая, мосводоканал, происшествия
Регина Дубовицкая, Мосводоканал, Происшествия
Суды за год удовлетворили пять исков "Мосводоканала" к Регине Дубовицкой

Суд взыскал с телеведущей Дубовицкой долг по оплате коммунальных платежей

CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich / Телеведущая Регина Дубовицкая
Телеведущая Регина Дубовицкая - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich /
Телеведущая Регина Дубовицкая. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с телеведущей Регины Дубовицкой по иску "Мосводоканала", указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Исковое заявление удовлетворено. Истец: акционерное общество "Мосводоканал", ответчик: Дубовицкая Регина Игоревна", - говорится в материалах.
Сумма взысканного долга не сообщается.
Кроме того, согласно материалам, "Мосводоканал" подал четыре иска к Дубовицкой о возвращении государственной пошлины. Отмечается, что суд их удовлетворил.
Таким образом, всего за этот год столичные суды удовлетворили пять исков "Мосводоканала" к телеведущей.
Регина Дубовицкая, Мосводоканал, Происшествия
 
 
