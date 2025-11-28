В Подмосковье огласят приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Балашихинский городской суд Подмосковья в пятницу огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Оглашение приговора назначено на 28 ноября", - сказали в суде.

На скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.

В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

Защита настаивает на оправдании или условном наказании.

Процесс проходил в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.