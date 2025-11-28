Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье огласят приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
04:22 28.11.2025
В Подмосковье огласят приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
В Подмосковье огласят приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
В Подмосковье огласят приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Балашихинский городской суд Подмосковья в пятницу огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в...
2025-11-28T04:22:00+03:00
2025-11-28T04:22:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
одинцово
лариса долина
происшествия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Московская область (Подмосковье), Москва, Одинцово, Лариса Долина, Происшествия
В Подмосковье огласят приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Суд в Подмосковье огласит приговор обвиняемым в афере с квартирой Долиной

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Балашихинский городской суд Подмосковья в пятницу огласит приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Оглашение приговора назначено на 28 ноября", - сказали в суде.
На скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.
Защита настаивает на оправдании или условном наказании.
Процесс проходил в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.
Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.
Московская область (Подмосковье)МоскваОдинцовоЛариса ДолинаПроисшествия
 
 
