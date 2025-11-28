Рейтинг@Mail.ru
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/sud-2058227169.html
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме
Суд в Москве отправил в СИЗО электромеханика РЖД по обвинению в участии в террористической организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:55:00+03:00
2025-11-28T02:55:00+03:00
происшествия
россия
пермский край
ржд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20251118/sud-2055606015.html
https://ria.ru/20251127/sud-2058015052.html
россия
пермский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермский край, ржд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва
Происшествия, Россия, Пермский край, РЖД, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Москва
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме

Суд в Москве арестовал сотрудника РЖД за участие в террористической организации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО электромеханика РЖД по обвинению в участии в террористической организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в отношении Василия Шабанова, трудоустроенного электромехаником в ОАО "РЖД", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до середины января 2026 года.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Суд арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации
18 ноября, 03:05
Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Шабанов и его защитник против удовлетворения ходатайства следователя об аресте не возражали, подчеркивается в материалах. Иные подробности дела в них не раскрываются.
Мужчина внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ему 28 лет, он уроженец Пермского края.
Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Вчера, 13:24
 
ПроисшествияРоссияПермский крайРЖДФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала