В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО электромеханика РЖД по обвинению в участии в террористической организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Шабанов и его защитник против удовлетворения ходатайства следователя об аресте не возражали, подчеркивается в материалах. Иные подробности дела в них не раскрываются.