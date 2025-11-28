https://ria.ru/20251128/sud-2058227169.html
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме
Суд в Москве отправил в СИЗО электромеханика РЖД по обвинению в участии в террористической организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в...
В Москве электромеханика РЖД отправили в СИЗО по обвинению в терроризме
Суд в Москве арестовал сотрудника РЖД за участие в террористической организации