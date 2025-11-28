Рейтинг@Mail.ru
09:37 28.11.2025 (обновлено: 10:25 28.11.2025)
CBS: обвиняемый в стрельбе у Белого дома мог иметь психические расстройства
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Mark SchiefelbeinОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Следствие считает, что уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом, мог иметь психические расстройства, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"На данный момент версия следователей заключается в том, что лицо, подозреваемое в стрельбе по двум представителям Национальной гвардии, страдал паранойей и другими проблемами с психическим здоровьем", - говорится в сообщении телеканала.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Генпрокурор США заявила о казни после смерти пострадавшей в Вашингтоне
03:34
По информации CBS, обвиняемый считал, что власти добивались его депортации из США.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
© AP Photo / U.S. Attorney’s OfficeУроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / U.S. Attorney’s Office
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов национальной гвардии США рядом с Белым домом
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев
05:41
 
В миреСШААфганистанДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
