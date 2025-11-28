Рейтинг@Mail.ru
Мотивы напавшего на нацгвардейцев не установлены, заявил Трамп - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/strelba-2058232663.html
Мотивы напавшего на нацгвардейцев не установлены, заявил Трамп
Мотивы напавшего на нацгвардейцев не установлены, заявил Трамп - РИА Новости, 28.11.2025
Мотивы напавшего на нацгвардейцев не установлены, заявил Трамп
Мотивы напавшего на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома пока не установлены, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T04:12:00+03:00
2025-11-28T04:12:00+03:00
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857385_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebf7459e778fb809a75a9cf055df55b7.jpg
https://ria.ru/20251127/vashington-2057881636.html
https://ria.ru/20251127/tramp-2057888919.html
https://ria.ru/20251128/tramp-2058231158.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857385_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_186f117c0bb9e3b1dd7d28adb5615891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Мотивы напавшего на нацгвардейцев не установлены, заявил Трамп

Трамп: мотивы напавшего на нацгвардейцев в Вашингтоне пока не установлены

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Мотивы напавшего на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома пока не установлены, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Кто знает, какова была его мотивация. Но то, что он сделал - ужасно", - сказал Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
Вчера, 04:13
По его словам, это преступление - серьезнее, чем убийство, речь идет об угрозе терроризма.
Трамп изложил свою версию возможных мотивов преступника. "Это было сделано, потому что национальная гвардия была настолько эффективной. Мы пришли от огромного количества преступлений, убийств и всего остального к нулевому показателю. Может быть, этот мужчина был расстроен тем, что он не мог совершать преступления", - сказал Трамп.
Президент США заявил, что атаковавший нацгвардейцев является жестоким монстром, а его действия - террористической атакой.
Накануне инцидента Трамп говорил, что в Вашингтоне полгода не было убийств после его действий по профилактике преступности, в том числе размещение нацгвардии. Столичное управление полиции сообщило РИА Новости, что статистика не такая безоблачная: на прошлой неделе в Вашингтоне было совершено два убийства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп назвал нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом терроризма
Вчера, 05:29
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп назвал стрелявшего в нацгвардейцев чокнутым
03:48
 
В миреСШААфганистанДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала