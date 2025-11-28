Мотивы напавшего на нацгвардейцев не установлены, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Мотивы напавшего на двух бойцов нацгвардии вблизи Белого дома пока не установлены, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Кто знает, какова была его мотивация. Но то, что он сделал - ужасно", - сказал Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.

По его словам, это преступление - серьезнее, чем убийство, речь идет об угрозе терроризма.

Трамп изложил свою версию возможных мотивов преступника. "Это было сделано, потому что национальная гвардия была настолько эффективной. Мы пришли от огромного количества преступлений, убийств и всего остального к нулевому показателю. Может быть, этот мужчина был расстроен тем, что он не мог совершать преступления", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что атаковавший нацгвардейцев является жестоким монстром, а его действия - террористической атакой.

Накануне инцидента Трамп говорил, что в Вашингтоне полгода не было убийств после его действий по профилактике преступности, в том числе размещение нацгвардии. Столичное управление полиции сообщило РИА Новости, что статистика не такая безоблачная: на прошлой неделе в Вашингтоне было совершено два убийства.

Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.