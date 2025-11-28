Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в поджоге дома британского премьера не признал вину
16:11 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/starmer-2058405629.html
Обвиняемый в поджоге дома британского премьера не признал вину
Обвиняемый в поджоге дома британского премьера не признал вину - РИА Новости, 28.11.2025
Обвиняемый в поджоге дома британского премьера не признал вину
Гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк, обвиняемый в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признал вину в суде, передает... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:11:00+03:00
2025-11-28T16:11:00+03:00
в мире
украина
лондон
румыния
кир стармер
украина
лондон
румыния
в мире, украина, лондон, румыния, кир стармер
В мире, Украина, Лондон, Румыния, Кир Стармер
Обвиняемый в поджоге дома британского премьера не признал вину

Обвиняемый в поджоге дома премьера Британии Стармера не признал вину

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк, обвиняемый в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В октябре двое из обвиняемых - 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 34-летний гражданин Украины Петр Починок - не признали вину. Карпюк, которому 26 лет, на тот момент не заявил свою позицию и потребовал нового адвоката.
В ходе очередного слушания, которое состоялось утром в пятницу в центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли, Карпюк также не признал вину. Ему и Починоку вменяется поджог помещения без учета риска для жизни.
Также против Лавриновича выдвинуто более жесткое обвинение, теперь ему вменяется поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизнь, что он по-прежнему отрицает.
Начало судебного процесса ожидается в апреле 2026 года.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера. В связи с инцидентами были задержаны четыре человека. Трем предъявили обвинения, а четвертый - неназванный 48-летний мужчина – был отпущен под залог.
Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.
По информации британских СМИ, все трое обвиняемых в поджоге дома связаны с модельным бизнесом. Починок занимался торговлей модной одеждой, Лавринович подписал контракт с модельным агентством, а Карпюк был начинающим актером, выкладывал фотографии на модельном сайте и писал в соцсетях, что хочет стать "лучшей мужской моделью в мире". Лавринович и Карпюк также подрабатывали на стройке. Все трое жили вместе.
