Обвиняемый в поджоге дома британского премьера не признал вину

Гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк, обвиняемый в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признал вину в суде, передает... РИА Новости, 28.11.2025
ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк, обвиняемый в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В октябре двое из обвиняемых - 21-летний гражданин Украины
Роман Лавринович и 34-летний гражданин Украины Петр Починок - не признали вину. Карпюк, которому 26 лет, на тот момент не заявил свою позицию и потребовал нового адвоката.
В ходе очередного слушания, которое состоялось утром в пятницу в центральном уголовном суде Лондона
Олд-бейли, Карпюк также не признал вину. Ему и Починоку вменяется поджог помещения без учета риска для жизни.
Также против Лавриновича выдвинуто более жесткое обвинение, теперь ему вменяется поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизнь, что он по-прежнему отрицает.
Начало судебного процесса ожидается в апреле 2026 года.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера
. В связи с инцидентами были задержаны четыре человека. Трем предъявили обвинения, а четвертый - неназванный 48-летний мужчина – был отпущен под залог.
Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.
По информации британских СМИ, все трое обвиняемых в поджоге дома связаны с модельным бизнесом. Починок занимался торговлей модной одеждой, Лавринович подписал контракт с модельным агентством, а Карпюк был начинающим актером, выкладывал фотографии на модельном сайте и писал в соцсетях, что хочет стать "лучшей мужской моделью в мире". Лавринович и Карпюк также подрабатывали на стройке. Все трое жили вместе.