Обвиняемый в поджоге дома британского премьера не признал вину

ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк, обвиняемый в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признал вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В октябре двое из обвиняемых - 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 34-летний гражданин Украины Петр Починок - не признали вину. Карпюк, которому 26 лет, на тот момент не заявил свою позицию и потребовал нового адвоката.

В ходе очередного слушания, которое состоялось утром в пятницу в центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли, Карпюк также не признал вину. Ему и Починоку вменяется поджог помещения без учета риска для жизни.

Также против Лавриновича выдвинуто более жесткое обвинение, теперь ему вменяется поджог двух помещений с намерением подвергнуть опасности жизнь, что он по-прежнему отрицает.

Начало судебного процесса ожидается в апреле 2026 года.

Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера . В связи с инцидентами были задержаны четыре человека. Трем предъявили обвинения, а четвертый - неназванный 48-летний мужчина – был отпущен под залог.

Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.