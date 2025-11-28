Рейтинг@Mail.ru
Байден не участвовал в подписании документов автопером, заявил Трамп - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ssha-2058531333.html
Байден не участвовал в подписании документов автопером, заявил Трамп
Байден не участвовал в подписании документов автопером, заявил Трамп - РИА Новости, 28.11.2025
Байден не участвовал в подписании документов автопером, заявил Трамп
Бывший президент США Джо Байден лично не участвовал в подписании документов автопером, однако если он заявит, что участвовал, то будет обвинен во... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T23:12:00+03:00
2025-11-28T23:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058431718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58093ede713b1cfb774571d9d7eb9ea7.jpg
https://ria.ru/20251128/tramp-2058528557.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058431718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e59be7fa4553da8c4036f9c06bd0ab2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден не участвовал в подписании документов автопером, заявил Трамп

Трамп: Байден лично не участвовал в подписании документов автопером

© Getty Images / Kent NishimuraДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Kent Nishimura
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден лично не участвовал в подписании документов автопером, однако если он заявит, что участвовал, то будет обвинен во лжесвидетельстве, предупредил в пятницу действующий американский лидер Дональд Трамп.
"Джо Байден не участвовал в процессе (использования - ред.) автопера, и если он скажет, что участвовал, то ему будет предъявлено обвинение во лжесвидетельстве", - сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп также выразил уверенность, что все люди, которые использовали автоперо, действовали незаконно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп аннулировал все документы, подписанные Байденом с помощью автопера
Вчера, 22:49
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала