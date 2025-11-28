К месту атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне несут цветы

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Стихийный мемориал появился на месте стрельбы вблизи Белого дома в Вашингтоне, где ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Уборка территории от следов преступления продолжается: больше не видно пятен крови на асфальте, заменена часть клумбы, в которую попала пуля.

На месте преступления – у выхода из метро "Фаррагут-Вест" продолжают дежурить журналисты. На одну из клумб прохожие кладут букеты, втыкают в землю флажки.

Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.