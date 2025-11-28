Рейтинг@Mail.ru
К месту атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне несут цветы
22:33 28.11.2025
К месту атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне несут цветы
К месту атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне несут цветы - РИА Новости, 28.11.2025
К месту атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне несут цветы
Стихийный мемориал появился на месте стрельбы вблизи Белого дома в Вашингтоне, где ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T22:33:00+03:00
2025-11-28T22:33:00+03:00
К месту атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне несут цветы

К месту атаки на нацгвардейцев у Белого дома в Вашингтоне несут цветы

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Стихийный мемориал появился на месте стрельбы вблизи Белого дома в Вашингтоне, где ранили двоих бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Уборка территории от следов преступления продолжается: больше не видно пятен крови на асфальте, заменена часть клумбы, в которую попала пуля.
На месте преступления – у выхода из метро "Фаррагут-Вест" продолжают дежурить журналисты. На одну из клумб прохожие кладут букеты, втыкают в землю флажки.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее 24-летнего коллеги.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В США ужесточили обвинения против подозреваемого в атаке на нацгвардейцев
