Зеленский рассказал, кто представит Украину на переговорах с США

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США представят начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, представители МИД и разведки.