Зеленский рассказал, кто представит Украину на переговорах с США - РИА Новости, 28.11.2025
18:48 28.11.2025
Зеленский рассказал, кто представит Украину на переговорах с США
Зеленский рассказал, кто представит Украину на переговорах с США
в мире
украина
сша
владимир зеленский
рустем умеров
андрей ермак
вооруженные силы украины
дело миндича
украина
сша
в мире, украина, сша, владимир зеленский, рустем умеров, андрей ермак, вооруженные силы украины, дело миндича, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича, Мирный план США по Украине
Зеленский рассказал, кто представит Украину на переговорах с США

Зеленский: Украину на переговорах с США представят Игнатов и Умеров

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США представят начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, представители МИД и разведки.
Ранее в пятницу Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, который ранее возглавлял переговорную группу по урегулированию, написал заявление об отставке.
"В ближайшее время состоятся встречи с американской стороной… Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныДело МиндичаМирный план США по Украине
 
 
