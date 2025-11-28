МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по прекращению украинского конфликта, утверждает британская газета США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по прекращению украинского конфликта, утверждает британская газета Telegraph

"США готовы признать контроль России над Крымом и другими... территориями для заключения соглашения по прекращению конфликта", - пишет издание.

По словам хорошо информированного источника газеты, становится "все более ясно", что американцев "не волнует" позиция Европы . Несколько источников предположили, что предложения США о признании, фигурировавшие в плане Трампа по урегулированию из 28 пунктов, остаются частью стратегии, пишет издание.

На минувшей неделе в СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск , и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР , которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.