США готовы признать контроль России над Крымом и другими землями, пишут СМИ
18:35 28.11.2025 (обновлено: 20:05 28.11.2025)
США готовы признать контроль России над Крымом и другими землями, пишут СМИ
США готовы признать контроль России над Крымом и другими землями, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2025
США готовы признать контроль России над Крымом и другими землями, пишут СМИ
США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по прекращению украинского конфликта, утверждает британская... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:35:00+03:00
2025-11-28T20:05:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
россия
сша
киев
стив уиткофф, мирный план сша по украине
Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
США готовы признать контроль России над Крымом и другими землями, пишут СМИ

Telegraph: США готовы признать новые регионы РФ ради мирного соглашения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США готовы признать контроль России над Крымом и другими территориями для заключения соглашения по прекращению украинского конфликта, утверждает британская газета Telegraph.
Согласно публикации, президент США Дональд Трамп посылает в Россию своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы те якобы сделали "прямое предложение" российскому президенту Владимиру Путину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков рассказал, когда у Москвы будет точная информация о мирном плане США
Вчера, 18:20
"США готовы признать контроль России над Крымом и другими... территориями для заключения соглашения по прекращению конфликта", - пишет издание.
По словам хорошо информированного источника газеты, становится "все более ясно", что американцев "не волнует" позиция Европы. Несколько источников предположили, что предложения США о признании, фигурировавшие в плане Трампа по урегулированию из 28 пунктов, остаются частью стратегии, пишет издание.
На минувшей неделе в СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин рассказал о реакции России на предложение США о саммите в Будапеште
Вчера, 14:10
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Песков прокомментировал публикации о мирном плане США по Украине
Вчера, 18:22
 
