Армия США намерена расширить и модернизировать систему командования и управления войсками (Next Generation Command and Control, NGC2), сделав выводы из опыта... РИА Новости, 28.11.2025
США намерены модернизировать систему управления войсками
США обновят систему командования войсками на основе опыта конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Армия США намерена расширить и модернизировать систему командования и управления войсками (Next Generation Command and Control, NGC2), сделав выводы из опыта поддержки военных операций на Украине и в Израиле, выяснило РИА Новости на основе правительственных документов США.
"Система командования и управления - основа ведения боевых действий. Опыт недавней поддержки операций на Украине
и в Израиле
, а также анализ угроз в Индо-Тихоокеанском регионе показали, что нынешние информационные системы армии США
нуждаются в модернизации, чтобы отвечать требованиям командиров в условиях масштабных боевых действий против равного противника", - говорится в документах.
Программа опирается на ранее проведенные испытания прототипа NGC2, разработанного компанией Anduril Industries. Первый контракт был подписан 27 сентября 2024 года, а к августу 2025-го объем финансирования достиг 52,4 миллиона долларов. Летом компания получила новый, более крупный контракт на 99,6 миллиона долларов для продолжения работ.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что США занимались подготовкой подразделений и диверсионно-разведывательных групп ВСУ
. Вашингтон
официально обучал украинских пилотов управлению истребителями F
-16. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что США передают Украине разведывательные данные постоянно - в режиме онлайн.