США намерены модернизировать систему управления войсками
07:19 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ssha-2058242827.html
США намерены модернизировать систему управления войсками
США намерены модернизировать систему управления войсками
США намерены модернизировать систему управления войсками
Армия США намерена расширить и модернизировать систему командования и управления войсками (Next Generation Command and Control, NGC2), сделав выводы из опыта... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:19:00+03:00
2025-11-28T07:19:00+03:00
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
США намерены модернизировать систему управления войсками

США обновят систему командования войсками на основе опыта конфликта на Украине

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Армия США намерена расширить и модернизировать систему командования и управления войсками (Next Generation Command and Control, NGC2), сделав выводы из опыта поддержки военных операций на Украине и в Израиле, выяснило РИА Новости на основе правительственных документов США.
"Система командования и управления - основа ведения боевых действий. Опыт недавней поддержки операций на Украине и в Израиле, а также анализ угроз в Индо-Тихоокеанском регионе показали, что нынешние информационные системы армии США нуждаются в модернизации, чтобы отвечать требованиям командиров в условиях масштабных боевых действий против равного противника", - говорится в документах.
Программа опирается на ранее проведенные испытания прототипа NGC2, разработанного компанией Anduril Industries. Первый контракт был подписан 27 сентября 2024 года, а к августу 2025-го объем финансирования достиг 52,4 миллиона долларов. Летом компания получила новый, более крупный контракт на 99,6 миллиона долларов для продолжения работ.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что США занимались подготовкой подразделений и диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Вашингтон официально обучал украинских пилотов управлению истребителями F-16. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что США передают Украине разведывательные данные постоянно - в режиме онлайн.
