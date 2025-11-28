США намерены модернизировать систему управления войсками

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Армия США намерена расширить и модернизировать систему командования и управления войсками (Next Generation Command and Control, NGC2), сделав выводы из опыта поддержки военных операций на Украине и в Израиле, выяснило РИА Новости на основе правительственных документов США.

Программа опирается на ранее проведенные испытания прототипа NGC2, разработанного компанией Anduril Industries. Первый контракт был подписан 27 сентября 2024 года, а к августу 2025-го объем финансирования достиг 52,4 миллиона долларов. Летом компания получила новый, более крупный контракт на 99,6 миллиона долларов для продолжения работ.