В США раскрыли планы по разделению России
06:02 28.11.2025 (обновлено: 09:14 28.11.2025)
В США раскрыли планы по разделению России
В стремлении остановить свой упадок страны Запада мечтают о расчленении России на малые государства, чтобы воспользоваться высвободившимися ресурсами, рассказал РИА Новости, 28.11.2025
в мире, россия, нато, европа, москва
В мире, Россия, НАТО, Европа, Москва
В США раскрыли планы по разделению России

Профессор Вольф: Запад хочет преодолеть свой упадок, расчленив Россию

© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В стремлении остановить свой упадок страны Запада мечтают о расчленении России на малые государства, чтобы воспользоваться высвободившимися ресурсами, рассказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они (европейцы. — Прим. ред.) хотят втянуть Соединенные Штаты в то, что они пытаются сделать, а именно — повернуть вспять упадок Европы. Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире. Просто подумайте об их планах!" — воскликнул он.
"Скоро умрет": в НАТО рассказали о борьбе с Россией
Жажда Старого Света овладеть чужими ресурсами, по мнению ученого, напрямую связана с осознанием собственной слабости и разобщенности. Эксперт также отметил, что Москва знает о таких намерениях и готова к ответу.
"Их утопические мечты многое о них говорят. <…> Это открыло бы им обширные географические возможности, нефть, газ и дешевую энергию. Можете себе представить, какой это восторг. Проблема в том, что этого не предвидится. Они не могут этого сделать. Русские уже все это видят. <…> Но, знаете ли, во всех этих мечтах Европа слишком разобщена. <…> Они хотят контролировать все, но нет, у них нет власти", — резюмировал Вольф.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
