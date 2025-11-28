https://ria.ru/20251128/ssha-2058231320.html
США заказали 11 ледоколов, заявил Трамп
США заказали 11 ледоколов, заявил Трамп - РИА Новости, 28.11.2025
США заказали 11 ледоколов, заявил Трамп
США заказали 11 ледоколов, которые будут построены в короткие сроки, завил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 28.11.2025
США заказали 11 ледоколов, заявил Трамп
Трамп: США заказали 11 ледоколов, которые будут построены в короткие сроки