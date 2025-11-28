Генпрокурор США заявила о казни после смерти пострадавшей в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила о смертной казни после смерти пострадавшей в атаке у Белого дома служащей нацгвардии.

Ранее она заявила, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело будет переквалифицировано на тяжкий состав, который позволит гособвинению добиваться смертной казни для подозреваемого. Высшая мера будет единственным возможным наказанием, которого станет требовать прокуратура, подчеркнула Бонди.