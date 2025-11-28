Генпрокурор США заявила о казни после смерти пострадавшей в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила о смертной казни после смерти пострадавшей в атаке у Белого дома служащей нацгвардии.
Мужчина с револьвером 26 ноября открыл стрельбу по нацгвардейцам, находившимся при исполнении, в нескольких сотнях метров от Белого дома, были ранены два человека. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Позже Трамп сообщил, что пострадавшая при атаке 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась, врачи борются за жизнь ее коллеги - 24-летнего молодого человека.
"Правосудие для Сары восторжествует. Благодаря президенту Трампу смертную казнь вернули", - написала Бонди в соцсети Х.
Ранее она заявила, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело будет переквалифицировано на тяжкий состав, который позволит гособвинению добиваться смертной казни для подозреваемого. Высшая мера будет единственным возможным наказанием, которого станет требовать прокуратура, подчеркнула Бонди.
Подозреваемому 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских сил из республики. Предыдущую администрацию во главе с Джо Байденом критикуют за недостаточную проверку беженцев. Правоохранители проверяют связи злоумышленника с иностранцами и в США.
