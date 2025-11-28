Рейтинг@Mail.ru
США заказали производство большого числа военных самолетов, заявил Трамп
03:23 28.11.2025
США заказали производство большого числа военных самолетов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заказали производство большего числа военных самолетов, чем когда-либо раньше. РИА Новости, 28.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США заказали производство большого числа военных самолетов, заявил Трамп

Трамп заявил, что США заказали больше военных самолетов, чем когда-либо раньше

Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : U.S. Air National Guard / Master Sgt. Patrick Evenson
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заказали производство большего числа военных самолетов, чем когда-либо раньше.
"У нас сейчас заказано больше самолётов и больше вещей в работе, чем когда-либо прежде", - сказал Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
