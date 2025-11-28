https://ria.ru/20251128/ssha-2058229106.html
США заказали производство большого числа военных самолетов, заявил Трамп
США заказали производство большого числа военных самолетов, заявил Трамп - РИА Новости, 28.11.2025
США заказали производство большого числа военных самолетов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заказали производство большего числа военных самолетов, чем когда-либо раньше. РИА Новости, 28.11.2025
США заказали производство большого числа военных самолетов, заявил Трамп
Трамп заявил, что США заказали больше военных самолетов, чем когда-либо раньше