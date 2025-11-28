Армия США признала недостаток своих систем управления войсками

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Армия США признала, что действующие системы командования и управления войсками не соответствуют требованиям современных боевых действий и нуждаются в глубокой модернизации, выяснило РИА Новости на основе правительственных документов США.

"Текущие системы боевого управления недостаточно мобильны, интуитивны и жизнеустойчивы, чтобы эффективно справляться с текущими угрозами, изменениями характера боевых действий и темпом технологического развития", — говорится в документах.

Для их обновления военные планируют привлечь коммерческих партнеров, которые помогут создать систему с открытой архитектурой с единой базой данных и инструментами продвинутой аналитики.

В документах поясняется, что модернизация проводится в рамках общей трансформации армии США , меняющей то, как войска действуют, обучаются и оснащаются средствами управления. Цель этих изменений — повысить огневую мощь, мобильность и живучесть сил в условиях крупных боевых действий в составе объединённых войск США.