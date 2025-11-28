США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа

ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (DHS) пояснило, что Соединенные Штаты прекратили принимать беженцев из Афганистана с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа 20 января, и что сообщение службы гражданства и иммиграции США (USCIS) о приостановке иммиграционных запросов касается тех афганцев, которые прибыли в страну до того момента.

После нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне USCIS сообщила о том, что обработка иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана , приостанавливается на неопределенный срок.

"Переселение афганских беженцев было полностью остановлено в первый же день — 20 января. Афганистан также был включён в список стран, въезд из которых запрещен. Сообщение USCIS относится к статусу тех, кого привезли в США ранее", — написала пресс-секретарь ведомства Триша Маклафлин в соцсети X , отвечая на вопрос одного из пользователей о том, почему обработка запросов не была остановлена раньше.

Нападение произошло в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии.

Подозреваемому в нападении 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских войск из республики.