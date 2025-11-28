https://ria.ru/20251128/ssha-2058217391.html
США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа
США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа
Министерство внутренней безопасности США (DHS) пояснило, что Соединенные Штаты прекратили принимать беженцев из Афганистана с момента вступления в должность... РИА Новости, 28.11.2025
США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа
DHS: США прекратили принимать беженцев из Афганистана с 20 января
ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США (DHS) пояснило, что Соединенные Штаты прекратили принимать беженцев из Афганистана с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа 20 января, и что сообщение службы гражданства и иммиграции США (USCIS) о приостановке иммиграционных запросов касается тех афганцев, которые прибыли в страну до того момента.
После нападения на служащих американской национальной гвардии в Вашингтоне
USCIS сообщила о том, что обработка иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана
, приостанавливается на неопределенный срок.
"Переселение афганских беженцев было полностью остановлено в первый же день — 20 января. Афганистан также был включён в список стран, въезд из которых запрещен. Сообщение USCIS относится к статусу тех, кого привезли в США
ранее", — написала пресс-секретарь ведомства Триша Маклафлин в соцсети X
, отвечая на вопрос одного из пользователей о том, почему обработка запросов не была остановлена раньше.
Нападение произошло в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии.
Подозреваемому в нападении 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских войск из республики.
В день инаугурации 20 января Трамп
в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.