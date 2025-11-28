Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 28.11.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления... РИА Новости, 28.11.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчет "Гиацинта" ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 28 ноя - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового буксируемого орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе круглосуточного мониторинга правого берега Днепра операторами подразделений беспилотных систем было выявлено, что в одном из заброшенных домов украинские боевики развернули пункт управления БПЛА и неоднократно запускали дроны различных типов. После получения координат цели и команды на огневую работу, артиллеристы размаскировали орудие, навели, а затем уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Потери противника убитыми и ранеными составили до 10 военнослужащих", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
После завершения боевой работы расчёт артиллеристов произвел маскировку орудия и покинул огневую позицию, укрывшись в блиндаже.
